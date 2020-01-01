Битрикс24 Обучение Битрикс24

Учебные материалы по Битрикс24 подойдут пользователем портала, владельцам аккаунтов и ИТ-специалистам, занимающимся поддержкой и внедрением порталов. Материалы содержат подробное описание системы: от использования «живой ленты» и задач до настройки CRM и работы с бизнес-процессами. Рассматриваются возможности облачной и коробочной версии Битрикс24.

Актуальная информация по всем возможностям Битрикс24. Статьи и видео-примеры использования возможностей и настроек вы найдете в статьях в Поддержке24.

Вебинары по возможностям «Битрикс24» помогут наглядно увидеть возможности системы. Каждый вебинар подробно раскрывает одну из тему: CRM, комммуникации, задачи и проекты, и т.д. Прошедшие вебинары доступны в записи, живое участие в новых - позволит задать вопрос сотрудникам компании.

Подробные учебные курсы для администраторов портала позволят узнать все возможности и коробочной и облачной версий продукта, научиться настраивать и внедрять систему.

Как реализовать в облачном Битрикс24 нестандартный функционал - разработчики узнают из курса Маркетплейс Битрикс24, видео-курса Маркетплейс Битрикс24, которые наглядно демонстрируют основные этапы разработки приложения и описания REST API.

Подробно о создании бизнес-процессов информация дана в видео-курсе «Бизнес-процессы»

Как создавать своих ботов для Битрикс24 разработчики узнают из курса Бот платформа Битрикс24

Программирование нетипового функционала в коробочной версии Битрикс24 аналогично кастомизации «1С-Битрикс: Управление сайтом», так как в основе продуктов лежит одна и та же платформа Bitrix Framework. Учебные материалы по Битрикс24 подойдут пользователем портала, владельцам аккаунтов и ИТ-специалистам, занимающимся поддержкой и внедрением порталов. Материалы содержат подробное описание системы: от использования «живой ленты» и задач до настройки CRM и работы с бизнес-процессами. Рассматриваются возможности облачной и коробочной версии Битрикс24.

Управление сайтом Обучение «1С-Битрикс: Управление сайтом» Учебные курсы «1С-Битрикс: Управление сайтом» подойдут владельцам сайтов и сотрудникам, в обязанности которых входит работа с сайтом: размещении контента, обработка заказов или использование любых других возможностей платформы.



Для работы с уже созданным сайтом вам понадобятся лишь навыки пользователя ПК.







Также курсы рассчитаны на ИТ-специалистов, занимающихся поддержкой и разработкой сайтов на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом»



Учебные курсы







Контент-менеджер

Администратор. Базовый

Администратор. Модули

Администратор. Бизнес



Вы можете получить ответы на простые вопросы: как создать страницу или раздел на сайта, и на сложные: как использовать веб-формы на сайте или настроить обмен с 1С.







Для ИТ-специалистов в учебных курса подробно представлена информация по установке платформы, использованию и настройке модулей.



Для работы с уже созданным сайтом вам понадобятся лишь навыки пользователя ПК.Также курсы рассчитаны на ИТ-специалистов, занимающихся поддержкой и разработкой сайтов на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом» Курсы содержат информацию по всем модулям системы:Вы можете получить ответы на простые вопросы: как создать страницу или раздел на сайта, и на сложные: как использовать веб-формы на сайте или настроить обмен с 1С.Для ИТ-специалистов в учебных курса подробно представлена информация по установке платформы, использованию и настройке модулей.