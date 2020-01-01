Битрикс24
Обучение Битрикс24
Учебные материалы по Битрикс24 подойдут пользователем портала, владельцам аккаунтов и ИТ-специалистам, занимающимся поддержкой и внедрением порталов. Материалы содержат подробное описание системы: от использования «живой ленты» и задач до настройки CRM и работы с бизнес-процессами. Рассматриваются возможности облачной и коробочной версии Битрикс24.
Управление сайтом
Обучение «1С-Битрикс: Управление сайтом»
Учебные курсы «1С-Битрикс: Управление сайтом» подойдут владельцам сайтов и сотрудникам, в обязанности которых входит работа с сайтом: размещении контента, обработка заказов или использование любых других возможностей платформы.
Для работы с уже созданным сайтом вам понадобятся лишь навыки пользователя ПК.
Также курсы рассчитаны на ИТ-специалистов, занимающихся поддержкой и разработкой сайтов на базе «1С-Битрикс: Управление сайтом»
Учебные курсы
Курсы
содержат информацию по всем модулям системы:
Вы можете получить ответы на простые вопросы: как создать страницу или раздел на сайта, и на сложные: как использовать веб-формы на сайте или настроить обмен с 1С.
Для ИТ-специалистов в учебных курса подробно представлена информация по установке платформы, использованию и настройке модулей.
Разработчикам
Для разработчиков
Документация
Для разработчиков представлен курс Bitrix Framework
. Содержится документация по API
(и D7 API
), которые помогут освоить систему и будут справочной информацией для ежедневной работы.
Пошаговые видео-курсы
Для простоты освоения навыков разработки проектов на базе Bitrix Framework созданы видео-курсы
. В уроках наглядно продемонстрированы решения реальных задач, с которыми сталкивается разработчик в повседневной работе. Минимум «воды».
Рассмотрены технологии, которые важно освоить каждому разработчику
Список видео-курсов
Видео-курсы позволяют существенно сократить время на освоение платформы, перенять полезный опыт и начать создавать сайты сразу профессионально.
Тематические курсы
Так же есть ряд тематических курсов
, которые помогут освоить:
Для подтверждения компетенции по продукту (и чтобы понять как «устроен Битрикс») разработчики могут пройти сертификацию
.
Пройти сертификацию
Как научиться создавать сайты на «1С-Битрикс» самостоятельно
Для самостоятельного обучения разработке сайтов на «1С-Битрикс» рекомендуем следующий сценарий.
На входе вам нужно иметь базовые навыки программирования на PHP, уметь работать с готовыми HTML шаблонами, JS скриптами. Такие навыки получить несложно, полно готовых курсов, в том числе бесплатных.
1. Пройти курс «Администратор. Базовый»
Это даст понимание как работать с системой. Многие операции не требует программирования и решены на уровне административного интерфейса.
Курс познакомит с полезными инструментами: резервное копирование, проверка сайта, поиск, информационные блоки.
2. Пройти курс №1 - «Интеграция дизайна и настройка платформы»
Вы научитесь на практике создавать сайты в рамках типового функционала, а это большинство сайтов.
3. Сдать экзамен «Интеграция дизайна и настройка платформы»
И получить сертификат от вендора, что является весомым подтверждением вашей компетенции по 1С-Битрикс. После этих двух курсов и защиты знаний на экзамене у вас будут компетенции для разработки проектов в рамках стандартных возможностей платформы Bitrix Framework.
4. Пройти курс №2 - «Основные технологии и расширение типовых возможностей системы»
На этом вы завершите изучение всех основных технологий продукта, будете знать как решать нетиповые задачи. Можно сдать одноименный экзамен для подтверждения вашего нового уровня компетенции.
5. Далее более глубоко изучать продукт:
Сдать экзамен